Боец UFC из РФ пожаловался, что россияне не могут путешествовать из-за "дурацкого конфликта" в Украине
Боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев возмутился тем, что правительство Великобритании стало часто отказывать в получении виз россиянам. 23-летний уроженец Буйнакска, который в октагоне представляет Россию и Англию, при этом назвал войну в Украине "дурацким политическим конфликтом".
Об этом Мокаев написал на своей странице в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) обвинил британцев в нанесении вреда "невинным людям", забыв о том, что его родная страна совершает массовые военные преступления в Украине в том числе против мирных граждан.
"Почему департамент миграции Великобритании всегда отказывает гражданам России в получении визы? Почему невинные люди не могут путешествовать из-за дурацких политических конфликтов?" – возмутился Мокаев.
Отметим, что дагестанец в апреле минувшего года отрекся от России, потребовав убрать название страны-агрессорки из своего промо перед поединками. Он назвал россиян расистами, которые с презрением относятся к мусульманам. При єтом Мокаев не осудил военную агрессию РФ против Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал бедность в России одной из причин высокой поддержки диктатора Владимира Путина.
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