'Мы не предатели': российские гимнасты заявили, что 'намеренно не участвуют в отборе на Олимпиаду'

Сборная России по спортивной гимнастики якобы бойкотирует два отборочных турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Представители страны-агрессорки выступили против условий допуска к соревнованиям под нейтральным флагом, назвав это предательством военных преступников из ВС РФ.

Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявила старший тренер команды Валентина Родионенко. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая яро поддерживает уничтожение Украины, добавила, что якобы все ее подопечные поддержали решение о бойкоте.

"Мы намеренно не участвуем в отборе на Олимпиаду. Мы отказываемся участвовать в качестве нейтральных спортсменов. На СВО (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.) наши ребята жизни свои отдают, а мы ради того, что, может быть, нам дадут завоевать какую‑то медаль, согласимся выступать на таких унизительных условиях? Это настоящее предательство, мы не предатели. Никто из гимнастов не сказал, что он пойдет отбираться на Олимпиаду на таких условиях. Даже поползновений таких не было. Все единогласно приняли решение не выступать в качестве нейтральных спортсменов. У нас полная ясность в этом вопросе", – сказала Родионенко.

Ранее она в истерике заявила, что российских гимнастов "поставили на колени", из-за чего они не смогли пробиться на Олимпиаду-2024. А победитель Игр в Токио Никита Нагорный обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в нарушении прав россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта России Олег Матыцин обвинил мир во враждебности по отношению к представителям РФ и пожаловался на "время сложностей". Кроме того, он заявил, что МОК нарушает право россиян на поддержку диктатора Владимира Путина и войны в Украине.

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