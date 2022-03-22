Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков огорчен дисквалификацией Международной шахматной федерации (ФИДЕ) бывшего украинского гроссмейстера Сергея Карякина. Песков заявил, что спорт в общем и шахматы в частности должны быть вне политики.

Карякин 25 февраля поддержал "спецоперацию" России в Украине.

"Когда происходят такие события, любой гражданин РФ имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию. Никто не может лишить российского гражданина такого права. Но никоим образом это не должно провоцировать какую-то политическую реакцию со стороны ФИДЕ", – заявил в интервью Р-спорт Песков.

В конце своей речи пресс-секретарь главы РФ призвал ФИДЕ пересмотреть это решение и остаться вне политики.

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Российские болельщики подняли на смех такое лицемерное заявление Пескова. Юзеры в комментариях припомнили ему, что про "спорт вне политики" российские чиновники моментально забывают, когда необходимо собрать агитационный митинг.

Также пользователи высмеяли пафосное заявление Пескова о том, что каждый житель Российской Федерации может выражать свою гражданскую позицию.

Кроме того, фанаты намекнули, что нужно делать с теми, кто поддерживает "спецоперацию" и российских войск с маркировкой "Z".

Напомним, что на прошлых выходных в Москве состоялся концерт-митинге под названием "Za мир без нацизма!". Шоу, на которое насильно сгоняли бюджетников, прошло в Лужниках.

В мероприятии приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, 16-летняя гимнастка Виктория Листунова, призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Многие российские болельщики не смогли сдержать негативных эмоций, комментируя концерт-митинг, который состоялся в московских "Лужниках".

Департамент транспорта столицы России отрапортовал, что на этот "праздник" якобы приехало рекордное для этой арены количество человек за последние 5 лет – почти 200 тысяч человек.

Во время трансляции с "Лужников" заметили кадр, который был продемонстрирован на другом мероприятии год назад. Что, вполне вероятно, свидетельствует о монтаже.

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