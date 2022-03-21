Предателя Украины шахматиста Карякина дисквалифицировали за поддержку войны Путина

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Предателя Украины шахматиста Карякина дисквалифицировали за поддержку войны Путина
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Бывший чемпион мира по шахматам Сергей Карякин получил шестимесячную дисквалификацию за поддержку военных действий России в Украине. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Об этом говорится на официальном сайте организации. Карякин, который после аннексии Крыма в 2014 году отказался от украинского гражданства в пользу российского, не сможет принимать участия в турнирах под эгидой ФИДЕ.

"Заявления Сергея Карякина о продолжающемся военном конфликте в Украине вызвали значительное количество реакций в социальных сетях и на других площадках, в значительной степени негативных по отношению к ним. Комитет считает, что высказывания Сергея Карякина наносят ущерб репутации игры в шахматы и ФИДЕ", – подчеркнули в федерации.

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Карякин поддержал войну в Украине.

Ранее Сергей Карякин поддержал войну в Украине. В частности, он использовал кремлевские штампы о якобы фашистах и нацистах в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России возмутились отстранением от международных соревнований биатлонистов, предложив дисквалифицировать "все страны НАТО".

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