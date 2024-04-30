Принцесса Софи в Киеве встретилась с Зеленскими и увидела руины Ирпеня: это первая королевская особа, приехавшая в Украину с 2022 года

Герцогиня Эдинбургская Софи, которую часто называли фавориткой своей покойной свекрови, королевы Елизаветы II, приехала в Украину. Поездка состоялась в рамках инициативы по защите переживших сексуальное насилие.

Она стала первым королевским лицом Великобритании, пересекшим украинскую границу, с тех пор, как российские оккупационные войска вторглись в украинские города в 2022 году, пишет Sky News. Визит свидетельствует о солидарности Виндзоров с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны.

Где побывала принцесса Софи

Жена герцога Эдинбургского не ограничилась только экскурсией по Киеву. Она посетила печально известный мост вблизи Ирпеня, где от ракет и снарядов прятались жители города, и который превратился в руины.

В том же городе герцогиня посетила Семейный центр и пообщалась с детьми, собственными глазами увидела кладбище автомобилей, которые спасали жизнь украинцев и были расстреляны или сожжены россиянами.

Кроме этого, Софи почтила память жертв российских террористов в городе Буча. Там ей рассказали о погибших, жизнь которых были слишком рано и несправедливо оборваны.

В церкви Святого Андрея герцогиня помолилась и поставила свечу.

Встреча с президентскими супругами

Помимо священников, детей и взрослых украинцев в Киевской области, принцесса встретилась с президентским супругам. Первая леди Украины Елена Зеленская составила компанию госте во время посещения величественного Софиевского собора в Киеве.

Там британка подписалась в книге гостей, послушала об исторических экспонатах внутри, полюбовалась фресками и иконами. Позже герцогиню в Украине поприветствовал и президент Владимир Зеленский.

Сообщается, что она передала Зеленским личное послание от короля Чарльза III, который лечится от рака и почти не выполняет публичных королевских обязанностей.

Что сказала принцесса Софи

Британка не только проявила мужество, став первой королевской особой, которая приехала в Украину во время полномасштабной войны, но и не скупилась на важные слова. 59-летняя Софи осудила использование сексуального насилия для "унижения, оскорбления и уничтожения" женщин, а также сказала, что благодарна за "честность" и "открытость" украинок.

По словам герцогини, "она заберет эти истории домой в свое сердце". Пообщавшись с женщинами, которые вынуждены были покинуть свой дом, пережили насилие и присоединились к волонтерству, принцесса Софи была поражена.

"Изнасилование используется для того, чтобы унизить и уничтожить. И мы должны лучше пытаться предотвратить это. Если мы не можем предотвратить это, мы должны принять меры, чтобы поддержать тех, кто стал жертвой таких преступлений", – сказала герцогиня в британском посольстве.

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