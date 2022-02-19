Китайские фигуристы с мировым рекордом отобрали у россиян "золото" Олимпиады-2022

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Китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань выиграли Олимпийские игры-2022, установив мировой рекорд. 26-летняя Суй и 29-летний Хань стали первым в истории, кто смог набрать в сумме 239,88 балла за короткую и произвольную программы у спортивных пар.

Китайские спортсмены на 0,6 балла превзошли предыдущее достижение, которое принадлежало российскому дуэту Анастасии Мишиной и Александру Галлямову и было установлено в январе этого года на чемпионате Европы.

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Вторую и третью строчку заняли представители Олимпийского комитета России (ОКР) Евгения Тарасова / Владимир Морозов (239,25) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (237,71) соответственно.

Так как россияне обладали технически более сложными программами, в финале Олимпиады китайская пара решила рискнуть, впервые в истории Олимпиад начав свое выступление с четверного выброса с подкруткой.

Также им великолепно удался другой сложнейший элемент - тодес вперед наружу. Китайская пара смогла победить, даже несмотря на помарку девушки. Суй сделала недокрут в сальхове.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на выступление всех трех медалистов.