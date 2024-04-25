Кремень обратился в Кабмин из-за русского языка в украинских паспортах: что известно

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в Кабинет министров Украины относительно использования русского языка в паспортах-"книжечках" образца 1994 года, что противоречит закону о функционировании украинского языка как государственного. Также проведена встреча с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики относительно законодательного урегулирования вопроса.

Об этом Тарас Кремень сообщил в письме в ответ на запрос OBOZ.UA. В частности, уполномоченный по защите государственного языка отметил, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" документы, удостоверяющие личность гражданина Украины, составляются на государственном языке.

В случаях, определенных законом и международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, такие документы составляются на других языках и дублируются на государственном языке.

Согласно статье 17 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", документы оформляются на украинском языке.

В то же время, паспорта-"книжечки" образца 1994 года в соответствии с постановлением Кабмина от 25 марта 2015 года № 302 Государственная миграционная служба оформляет в порядке, установленном Министерством внутренних дел.

Так, согласно этому порядку, который был утвержден приказом МВД от 6 июня 2019 № 456, определено, что в первые три строки второй страницы паспорта вносятся фамилия, имя и отчество на русском языке; в четвертую и пятую строки – дата и место рождения на русском языке; в шестую – данные про пол на украинском и русском языках; в строке "Кем выдан паспорт" – запись об издающем паспорт органе на украинском и русском языках.

Кроме того, образец бланка паспорта-книжечки содержит сведения на русском языке на обложке паспорта и со 2 по 16 страницы.

"Указанное выше противоречит требованиям статьи 8 Закона, не предусматривающей применение другого языка, чем государственный, при составлении документов, удостоверяющих личность гражданина", – заявил Тарас Кремень.

Учитывая изложенное, с целью урегулирования процедуры выдачи ДМС паспортов образца 1994 года и утверждения новой формы бланка такого паспорта, которая будет соответствовать закону о языке, уполномоченный по защите государственного языка обратился в Кабмин. Также состоялась рабочая встреча с председателем комитета Совета по правовой политике по законодательному урегулированию вопроса, говорится в письме.

Также, по словам уполномоченного, в годовом отчете "О состоянии соблюдения Закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в 2022 году парламенту рекомендовано внести изменения в Положение о паспорте от 26 июня 1992 г. № 2503-XII.

Эти изменения должны предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке в соответствии с "языковым" законом. Граждане Украины, родной язык которых отличается от украинского, имеют право на транскрибированную запись своих фамилий и имени в соответствии со своей национальной традицией в документах, удостоверяющих гражданство Украины, говорится в письме уполномоченного.

Как сообщал OBOZ.UA, на рассмотрении Верховной Рады с 2020 года по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля находится законопроект, предусматривающий вывод из обращения паспортов-книжечек образца 1994 года. Комитет по вопросам правовой политики в 2021 году рекомендовал Раде принять его, также был предложен альтернативный проект, но он был отклонен. В случае принятия закона украинцам будут выдавать только биометрические паспорта в форме пластиковой ID-карты.

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