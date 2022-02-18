Психиатр объяснил истерику российской фигуристки Трусовой на Олимпиаде

Фигуристка команды ОКР на Играх-2022 Александра Трусова после второго места в женской программе устроила бурную истерику. Однако в психиатрии ее поведение не считают аномальным.

В частности, врач-психиатр Евгений Фомин в комментарии изданию "Спорт-Экспресс" нашел сразу несколько причин такого поведения 17-летней девушки. Особенно с учетом того, что она – профессиональная спортсменка.

"Люди находятся в таком эмоциональном напряжении, что каждое дополнение к этому стрессу приводит к эмоциональному взрыву. Например, могут резко все бросить и уйти из спорта. Вторая причина: элитный спортсмен считает первое место единственным для себя возможным. Нет "золота" – поражение.

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Третье. В 17 лет подростку сложно контролировать свои эмоции. Поэтому возможен эмоциональный пик. Кроме того, [истерика] это просто способ снять напряжение. Кому-то нужно прокричаться. Все это означает, что сейчас ей не хочется заниматься этим спортом. Скорее всего, через некоторое время все вернется в нормальное русло", – считает врач.

На встрече с журналистами девушка с трудом сдерживала эмоции, ведь очень мечтала о победе на Олимпийских играх.

"Золото" же одержала другая российская фигуристка – Анна Щербакова. А бронзовая медаль досталась японке Каори Сакамото.

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