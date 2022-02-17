Трусова объяснила свою истерику на Олимпиаде-2022, дав первый комментарий. Видео

Российская фигуристка Александра Трусова приняла участие в пресс-конференции после женского турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Отвечая на вопрос журналистов, Трусова объяснила свои слова о том, что ненавидит фигурное катание.

Россиянка после вопроса журналиста десяток секунд глубоко дышала, пытаясь сдержать слезы.

"Что творилось в душе, когда говорила, что ненавижу спорт? Я три года не выигрывала соревнования главные. Я это списывала на то, что это все ради какой-то цели. Больше и больше делала четверных, и когда я к этом приду, то я выиграю. Этого не случилось, поэтому я расстроилась", – заявила 17-летняя спортсменка.

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Трусова призналась, что после короткой программы ей советовали убрать альхов и катать с четырьмя четверными, на что она сказала "Нет, я буду прыгать пять".

"Я очень рада, что это получилось. Я настраивалась это сделать тут, в Пекине. Я рада, что будет награждения, что мы получим медали. Я сделала все, что могла, результатом я недовольна, поэтому была злая, расстроена. Я первый раз откатала произвольную с пятерьмя четверными на соревнованиях. Я очень долго ждала этого момента. Рада, что получилось", – отметила Трусова.

Саша также прокомментировала свои слова, что никогда больше не выйдет на лед.

"В марте будет чемпионат мира. Сегодня конечно на эмоциях, дальше я подумаю и решу, что делать", – подытожила спортсменка.

Трусова отказалась обсуждать выступление соотечественницы, которая ранее попалась на допинге.

"Я не видела прокат Камилы Валиевой и видела ее больше на разминке. Мы почти не разговаривали", – добавила Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, произвольная программа фигуристок на Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась с неожиданными результатами.

Главная олимпийская надежда сборной ОКР Камила Валиева лидировала после короткой программе, но в итоге осталась без медали. Валиева набрала 224,09 балла и заняла 4-е место.

Победу добыла другая россиянка - Анна Щербакова (255,95). Ее соотечественница Александра Трусова завоевала "серебро" (251,73). Бронза досталась японке Каори Сакамото (233,13).

Перед награждением на арене Столичного дворца спорта в Пекине случился большой скандал.

У 17-летней Трусовой не выдержали нервы и она устроила истерику, которая попала в прямой эфир.

Напомним, в анализе Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований. Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Позже МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой.

Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.