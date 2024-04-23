'Каждый раз...' Легенда мирового спорта сказал, из-за чего 'в Украине гибнет еще больше людей'

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек высказался про российского хоккеиста Александра Овечкина. По мнению двукратного обладателя Кубка Стэнли, Овечкин и НХЛ делают великолепную рекламу России, а это приводит к тому, что многие в Америке не считают РФ плохой страной.

Гашек в очередной раз сакцентировал внимание на том, что Овечкин является сторонником Путина и сторонником войны.

"Каждый раз, когда Александр Овечкин выходит на лед – это огромная реклама российской войны, огромная реклама российских преступлений, в частности геноцида украинских детей. За это отвечает НХЛ. НХЛ является частью демократического мира. НХЛ никогда не должна выпускать его на лед. Из-за НХЛ, устанавливающей такие правила, в Украине гибнет еще больше людей", – сказал Гашек в интервью "Суспильне.Спорт".

Недавно Гашек заявил, что все российские атлеты косвенно ответственны за павших в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного вторжения Овечкин, основавший в свое время движение Putin Team, отказался высказываться на тему войны в Украине. Из-за этого легендарный Доминик Гашек назвал хоккеиста из РФ "трусливым де*ьмом".

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Стоит отметить, что не так давно Гашека обвинили в лицемерии после участия в церемонии открытия одного из матчей НХЛ. В ответ бывший вратарь извинился за этот шаг и назвал его ошибкой.

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