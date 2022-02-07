Капитан сборной Украины рассказал об ощущениях перед матчем с Россией на Евро-2022 по футзалу

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма признался, что испытал невероятные эмоция перед стартом полуфинала чемпионата Европы-2022 с Россией. Универсал нашей команды отметил, что на арене в Нидерландах фанаты "желто-синих" создали невероятную атмосферу.

Об этом сам Шотурма рассказал в интервью сайту Украинской ассоциации футбола (УАФ). Он также поблагодари всех болельщиков сборной за поддержку.

"Перед началом полуфинала, когда играл гимн Украины все тело охватили мурашки. Атмосфера была безумной. Мы всегда гордились и будем гордиться нашими болельщиками. Спасибо всей Украине за поддержку. Мы сделали все, что могли, но, думаю, в будущем еще скажем свое слово. Наша команда достойно выглядела в каждом матче и представила страну на этом турнире", – сказал Шотурма.

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Петр добавил, что успешное выступление команды на Евро подняло интерес в Украине к футзалу. "Нам один тренер сказал, что мы сделали большой шаг для Украины в этом виде спорта. Потому что некоторые ребята, например, сомневались, играть им в большой футбол, мини-футбол или футзал. Он сказал, что благодаря таким матчам, проявленным характеру и силе, мы доказали, что футзал в нашей стране движется в правильном направлении", – подчеркнул футзалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футзалу финишировала в топ-4 Евро-2022, что стало лучшим результатом за последние 17 лет.

Особым получился поединок против России в полуфинале турнира. Наша команда уступила 2:3, а на последней минуте Шотурма не реализовал пенальти.

Во время игры украинские фанаты исполнили хит про президента России Владимира Путина. Диктор на арене сделал замечание болельщикам "желто-синих".

На российском канале "Матч ТВ" заглушили кричалки поклонников сборной Украины. А после игры Российский футбольный союз (РФС) пожаловался в Европейский футбольный союз (УЕФА) на поведение наших фанов.