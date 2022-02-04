Обмен голами. Украина – Россия – 1-2: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины по футзалу в пятницу, 4 февраля, проводит полуфинальный матч чемпионата Европы 2022 года, который в эти дни проходит в Нидерландах. За путевку в решающий матч турнира подопечные Александра Косенко сражаются с бронзовыми призерами ЧЕ-2018 россиянами.

Поединок принимает арена Ziggo Dome в Амстердаме. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Россия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

Евро-2022. Футзал

1/2 финала

Амстердам, Ziggo Dome

Главный арбитр: Никола Манцьоне (Италия)

Украина – Россия – 1:2

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич – Савенко, Радевич, Разуванов, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш

Россия: Путилов, Абрамов, Соколов, Паулиньо, Нандо – Замтарадзе, Милованов, Ниязов, Чишкала, Абрамович, давыдов, Афанасьев

Видео дня

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16. 1:2! Наши большинство реализовали. Серый классно метров с 10 уложил мяч в дальний угол ворот.

15 0:2. На ровном месте наши пропускают. Долго менялся Зварич на Цыпуна. В итоге Афанасьев сначала попал в перекладину, а потом попал точно в угол.

14. Наши часто стараются менять вратаря на пятого полевого.

13. Лебедь бахнул выше.

13. Тайм-аут берет Косенко.

13. А теперь Михаил не дал сопернику мяч получить на ленточке наших ворот.

13. Зварич на себе фол заработал.

13. Еще один удар Абрамова выше ворот.

12. Опасный прострел от россиян.

11. Пятого полевого запускает Косенко.

10. Каждый следующий фол украинцев будет наказываться 10-метровым пенальти.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Серый скосил оппонента на фланге.

10. По арене объявили, чтоб наши перестали петь хит про Путина... Грозятся матч остановить.

10. Серый пробивал после наброса. Очень неточно.

9. Украинцы играют, словно у себя дома. Фанатов отлично слышно.

9. Четвертый фол. Очень опасная ситуация.

8. И еще один фол украинцам свистнули.

8. Ой-ой-ой! Цыпун выиграл дуэль у Абрамова, который выскочил на ворота.

7. Два угловых было у "желто-синих". Без опасных моментов.

6. Цыпун спокойно забрал плотный удар из-за штрафной.

6. Второй командный фол украинцы заработали.

5. Ух! Пропустили наши контратаку, но россияне не сумели реализовать выход на Цыпуна. Мяч очень неточно пошел.

4. Хит про Путина трибуны затянули.

4. Наши пока удачно в защите работают.

3. Россияне больше инициативой владеют.

3. Чернявский пробивал, но попал в Шотурму.

2. Мощный выстрел Абрамов намного выше ворот пошел.

2. 0:1. Курьезный мяч пропустил Цыпун. Не разобрался наш вратарь с защитником и не смог взять простой удар.

1. Угловой был. Шотурма в защитника попал.

1. Первый фол заработали наши. В центре сбили соперника.

МАТЧ НАЧАЛСЯ! Украинцы разыграли с центра.

4 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Гимн Украины звучит!

7 МИНУТ ДО МАТЧА. Все готово к старту.

20 МИНУТ ДО МАТЧА. Заканчивают команды разминку.

45 МИНУТ ДО МАТЧА. Россияне не заявили своего лидера Робиньо...

60 МИНУТ ДО МАТЧА. Объявлены стартовые составы.

СУТКИ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футзала. В Амстердаме состоится эпичное противостояние украинцев и россиян в полуфинале Евро-2022.

Для "желто-синих" это первый поединок подобного уровня за 17 лет. В последний раз на полуфинальной стадии чемпионата континента наша команда играла в далеком 2005 году, когда разгромно уступила будущим триумфаторам испанцам (0:5). Интересно, что на том турнире нынешние соперники попали в одну группу, а сильнее были украинцы (2:1).

Друг с другом команды встречались трижды на Евро. В активе "желто-синих" одна победа, а две игры остались за россиянами. Разница мячей 5-8.

На нынешнем турнире украинская сборная заняла второе место в группе с Нидерландами, Португалией и Сербией. В четвертьфинале команда Косенко в ярком матче одолела Казахстана (5:3).

В свою очередь россияне уверенно выиграли все поединки в квартете с хорватами, поляками и словаками. Четвертьфинальное противостояние с грузинами завершилось непростой победой сборной РФ 3:1.

Отметим, что победитель пары Украина – Россия разыграет "золото" Евро-2022 с сильнейшим в противостоянии Испании и Португалии. Проигравшие команды проведут матч за третье место.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко откровенно рассказал о проблемах с составом перед поединком против России на Евро-2022.