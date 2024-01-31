'Из России делают пугало, которое нападет на Европу': Валуев возмутился дисквалификацией Валиевой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев возмутился дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга. Депутат Государственной думы обвинил западные страны в дискредитации РФ и том, что "из России делают пугало, которое скоро нападет на Европу", забыв о постоянных угрозах именно со стороны своей страны.

Видео дня

Об этом Валуев заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Бывший боксер пожаловался на то, что была раскрыта государственная система допинга России, которую контролировала ФСБ, а в отношении других стран якобы не ведутся какие-либо расследования, хотя недавно было открыто дело против Испании.

"Из России делают пугало, которое скоро нападет на Европу. Россию представляют грязной страной, которая не соблюдает никакие стандарты в спорте. Но в Испании, США и других странах принимают более тяжелый допинг. Но никто не говорит ни о санкциях, ни о государственной допинговой системе. Всемирное антидопинговое агентство (WADА) должно быть абсолютно чистой организацией. Но она транслирует политические заявления. О какой чистоте спорта мы говорим? Мы должны спокойно заниматься Играми дружбы, радоваться, что туда поедут спортсмены глобального Юга", – в ярости заявил Валуев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. После этого известный тренер Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой. А бывший биатлонист Дмитрий Васильев призвал организовать переворот в МОК и назначить "нужного кандидата".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!