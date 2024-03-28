'И где же ваш суверенитет?' Чемпионка ОИ 'с интеллектом Валуева' стала посмешищем в сети после слов о Западе

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила абсурдную мысль о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) подталкивает Россию к тому, чтобы она запретила спортсменам выступить на Играх-2024. Депутатка Государственной депутатка тут же стала посмешищем в сети, а ее умственные способности сравнили с уровнем мышления бывшего боксера Николая Валуева.

"Считаю, что спортсменов не надо ограничивать в выборе. Они сами должны решать, ехать на Олимпиаду или нет. Дело в том, что Запад всеми своими решениями подталкивает Россию к тому, чтобы мы запретили спортсменам ехать в Париж. И они раскачивают наш народ, чтобы он тоже говорил: "Давайте запретим!" – сказала Журова в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс".

Читатели портала Sports.ru высмеяли эти утверждения бывшей конькобежки. Болельщики отметили, что, по логике Журовой, Россия постоянно идет на поводу у западных стран, которых одновременно обвиняет во всех бедах.

"Опять Байден в подъездах наших сс*т! Да что ты будешь с этим проклятым Западом делать?!", "Все, что Россия ни творит – во всем Запад виноват. Подталкивает ее, видите ли. А она все подталкивается, да подталкивается, ничего с собой поделать не может, все на поводу у Запада идет. Но при этом громко трещит о своей субъектности, суверенности", "Что она несет?", "Журова – это такой женский аналог интеллекта Валуева... Ну, или наоборот", "И где же ваш суверенитет?" – пишут в комментариях.

Ранее Журова обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту". В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков со словами "исчадие ада" прокомментировал участие спортсменов из РФ на ОИ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей".

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