Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили вновь пришел в ярость из-за допуска фехтовальщицы Ольги Харлан к Олимпиаде-2024. Чемпион Сеула-88 возмутился тем, что украинку не наказали за отказ пожимать руку Анне Смирновой из РФ на мировом первенстве-2023 в Милане.

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Об этом Мамиашвили заявил в интервью порталу Sport24. Уроженец Конотопа, который предал Украину и сейчас служит диктаторскому режиму Владимира Путина, раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и его президента Томаса Баха, который согласовал персональное приглашение Харлан на Игры в Париже.

"Вы помните, как одна совсем юная глупая украинская девочка оружием остановила нашу фехтовальщицу только для того, чтобы не жать российской спортсменке руку? По правилам ее должны были наказать, но что произошло? Глава МОК сделал ей персональное приглашение на Олимпийские игры!" – сказал Мамиашвили.

Ранее он обозвал "невоспитанной свиньей" польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, который отказался пожимать руку россиянину на чемпионате мира по быстрым шахматам. При этом его соперник Денис Хисматуллин открыто поддерживает террор и агрессию РФ в отношении Украины.

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