'Пусть победит Украина'. Навка опубликовала поздравление с Песковым, нарвавшись на ответы, которые не ожидала

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка, опубликовала у себя в Instagram поздравление с Новым годом, спровоцировав массу негатива в свой адрес. 48-летняя экс-фигуристка разместила совместное фото с Дмитрием Песковым и их дочкой Надеждой.

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"Вот уже почти закончился этот год и скоро мы встретим Новый 2024. Пусть все сложности и неприятности останутся в 2023, а в новый год мы возьмём с собой только счастье, благополучие, взаимопонимание, любовь и мир. Берегите себя, друг друга, каждый прожитый день, цените родных, близких и время проведённое вместе", – цинично написала Навка.

В ответ Татьяне начали писать про Украину.

"Пусть победит Украина, тогда у России будет будущее!", "Желаю чтобы ваши дети. Внуки и правнуки отвечали за те деяния которые вы принесли в эту жизнь. А это убийство украинского народа , слезы жен и матерей. Как показывает жизнь - бумеранг возвращается", – отмечают пользователи.

Многие желают Пескову заслуженные "награды" за все свои действия.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Навка, которая вошла в число доверенных лиц Путина на выборах президента России, восхитилась главарем Кремля. Жена Дмитрия Пескова заявила, что считает Путина единственным человеком в России, который "ведет ее в правильном направлении с божьей помощью".

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