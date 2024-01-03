Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили закатил настоящую истерику из-за отказа поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку сопернику из РФ на чемпионате мира по быстрым шахматам. Олимпийский чемпион набросился с откровенными оскорблениями на гроссмейстера, продемонстрировав всю суть кремлевской идеологии ненависти.

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В интервью порталу Sport24 Мамиашвили обозвал Дуду "невоспитанной свиньей". Уроженец Конотопа Сумской области, который яро поддерживает войну в Украине, обвинил мировой спорт в том, что тот перестал "нести в себе принципы терпимости и дружбы", и раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).

"Этот поляк, не пожавший руку нашему шахматисту, ну просто невоспитанная свинья! Такие люди глупы, и разве это можно считать проявлением силы или мастерства? К сожалению, это проблема этих людей и современного мира. Вся эта ситуация провоцируется и поощряется МОК, с их легкой руки идет отход от хартии и основных смыслов, которые были вложены в международное спортивное движение. Их площадка не является фундаментальной и не несет в себе принципы терпимости к внешнеполитическим интригам. Раньше тиражировалась дружба олимпийской семьи и деревни, а сейчас…" – сказал Мамиашвили.

Отметим, что соперник Дуды по матчу ЧМ Денис Хисматуллин открыто поддерживает террор и агрессию России в отношении Украины. Ранее главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Татьяна Покровская, которая жаловалась на то, что украинцы портят жизнь россиянам, потребовала "жить мирно" с россиянами.

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