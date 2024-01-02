Известный польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходил в столице Узбекистана. На турнире в Самарканде 25-летний уроженец Кракова показал, как нужно относится к россиянам за границей, проигнорировал рукопожатие о время приветствия Дуда отказался пожимать руку 39-летнему шахматисту из Нефтекамска.

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Согласно регламенту турнира, Дуду могли дисквалифицировать за нарушение правил "честной игры", однако Хисматуллин не стал писать жалобу. Партия завершилась вничью.

Денис Хисматуллин является тренером предателям Украины Сергея Карякина. Они вместе неоднократно ездили в "зону боевых действий", помогая оккупантам убивать украинцев.

Отметим, что Дуда считается шахматным вундеркиндом: он достиг титула гроссмейстера в возрасте 15 лет. В 2014 году завоевал титул чемпиона Европы по быстрым шахматам 2014 года. Чемпион Польши 2018 года. Обладатель Кубка мира 2021 года.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009 сменил гражданство с украинского на российское, дал интервью российскому военному пропагандисту Семену Пегову, где поделил Украину.

33-летний уроженец Симферополя выразил уверенность, что России должна захватить все области, кроме западных.

Напомним, что Карякин недавно стал доверенным лицом главаря Кремля Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году. Бывший шахматист вошел в список людей, которые поддержали выдвижение Путина.

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