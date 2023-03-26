FIE силой попыталась отобрать у сборной Украины баннер с жертвами России на Кубке мира в Китае

Представители Международной федерации фехтования (FIE) запретили украинским шпажисткам устраивать антироссийские акции на Кубке мира по фехтованию на шпагах, который прошел в китайском Нанкине. Во время соревнований украинки хотели повесить баннер "Ангелы спорта", показав, сколько украинских спортсменов убила Россия, но сотрудники FIE этого сделать не дали.

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"У нас также были наклейки на масках, что мы не согласны с решением FIE, которые мы также раздали всем спортсменам, солидарным с нами. Нас тоже попросили это отклеить. Перед каждым боем судьи тщательно проверяли, сделали ли мы это. Возле нас тоже всегда были рядом охранники и организаторы соревнований", - цитирует "Суспильне.Спорт" представительницу сборной Украины Владу Харькову.

Уже после соревнований украинки в фойе зала захотели сами сфотографироваться с этим плакатом. В это время китайские сотрудники FIE начали силой отбирать баннер. Наши девушки были вынуждены отказаться от этой идеи и вернуться в гостиницу.

"Теперь позвольте спросить вас: как можно заниматься спортом, когда около 343 спортивных объектов уничтожены, а более 250 спортсменов больше никогда не будут соперничать? Россия нарушает все олимпийские ценности. FIE пытается скрыть правду с помощью угроз и ограничений, пытаясь заставить нас молчать, но чем это отличается от российской политической стратегии?" - написала в Facebook другая украинская шпажистка Дарья Варфоломеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Международная федерация фехтования решила отменить отстранение спортсменов из России и Беларуси от соревнований под эгидой организации.

После этого украинские фехтовальщики, а также технические специалисты решили, что не будут принимать участия в турнирах, на которых собираются выступать спортсмены из РФ и РБ.

На это отреагировала Германия, отказавшись принимать этап Кубка мира по фехтования из-за участия там России. Позже к ней присоединилась Финляндия.

В свою очередь FIE запретила украинскую символику на Гран-при в Южной Кореи, запретив поддерживать нашу страну.

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