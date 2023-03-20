Еще одна страна отказалась проводить турнир, куда допустили россиян и белорусов

Федерация фехтования и пятиборья Финляндии (SM5L) объявила об отказе проводить турнир Kupittaa Tournament из-за допуска к нему российских и белорусских спортсменов. Таким образом северные соседи РФ решили выразить свой протест из-за решения Международной федерации фехтования (FIE).

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Об этом говорится в заявлении официального сайта SM5L. В тексте подчеркивается, что финны осуждают решение FIE и полностью поддерживают Украину, которая страдает от агрессии Российской Федерации.

"SM5L осуждает это решение и считает, что российские и белорусские спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям только тогда, когда закончится незаконная и жестокая агрессивная война Российской Федерации в Украине. Поскольку в сложившихся обстоятельствах SM5L не могла помешать российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях, у нас не было другого выхода, кроме как отменить турнир. Ассоциация изучает возможность организации соревнований без статуса "сателлитных" и ведет переговоры со Швецией и Норвегией о проведении традиционной серии Nordic Challenge в этом году", – подчеркнули в организации.

Таким образом, Финляндия присоединилась к Германия, чья федерация по фехтованию отказалась принимать этап Кубка мира из-за России.

Как сообщал OBOZREVATEL, FIE запретила украинскую символику на гран-при в Южной Кореи, запретив поддерживать нашу страну. А первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Олег Лавричев в очередной раз побывал на оккупированной территории Украины, а также позировал с символом агрессии "Z" вместе с военными из РФ.

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