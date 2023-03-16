Германия отказалась проводить турнир, куда допустили россиян и белорусов

Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. На этом международном турнире впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украины должны были участвовать российские и белорусские спортсмены.

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Соревнования должны были пройти 5-6 мая в Таубербишофсхайме.

Клаудия Бокель, президент DFB, заявила, что решения конгресса Международной федерации фехтования (FIE) вернуть Россию и Беларусь, вызвали бурные дискуссии как внутри Германии, так и за ее пределами.

"Как и прежде, мы солидарны с народом Украины, страдающим от агрессивной войны. Мы хотим дать четкий сигнал о том, что необходим другой результат в ситуации с допусками атлетов из РФ и РБ. Большое количество открытых вопросов по реализации решения FIE делают проведение турнира невозможным", – заявила Бокель.

Президент DFB добавила, что как бы ей ни хотелось представить лучших немецких спортсменов родной публике и дать им возможность использовать домашнее преимущество на пути к Олимпийским играм в Париже, "обстоятельства не позволяют принять иное решение".

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта FIE решила отменить отстранение спортсменов из России и Беларуси от соревнований под эгидой организации. Начиная с середине апреля представители стран-агрессоров смогут вернуться на дорожку и сражаться за медали, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.

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