''Это только навредит''. МОК отреагировал на решение правительства Украины по турнирам с россиянами

Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал решение Украины не допускать украинских спортсменов к участию в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже, если им придется соревноваться с россиянами. В МОК уверены, что это нанесет ущерб только украинскому спорту и его спортсменам.

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Министр правительства Украины Олег Немчинов объявил в пятницу, что наши спортсмены не будут принимать участие в тех международных турнирах, куда допустят россиян. Это было сделано после заявления МОК, который во вторник опубликовал рекомендации о постепенном возвращении российских и белорусских спортсменов в соревнования в качестве нейтральных атлетов.

"В случае реализации такое решение только навредит украинскому сообществу спортсменов и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так яростно осуждает", — говорится в сообщении олимпийского органа, которое цитирует usnews со ссылкой на Reuters.

"МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях", - снова подчеркнули в МОК.

10 марта Международная федерация фехтования (FIE) решил отменить отстранение спортсменов из России и Беларуси от соревнований под эгидой организации. Начиная с середине апреля представители стран-агрессоров смогут вернуться на дорожку и сражаться за медали, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.

После этого ряд стран отказались проводить на своей территории соревнования. От этапов Кубка мира по фехтованию поочередно отказались Франция, Германия и Финляндия.

Кроме того, украинские фехтовальщики не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.

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