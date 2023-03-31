Еще одна страна отказалась проводить Кубок мира, куда допустили россиян и белорусов

Федерация фехтования Франции объявила об отказа проводить этап Кубка мира среди шпажистов, который запланирован на 19-21 мая нынешнего года. Таким образом одни из союзников Украины отреагировали на допуск россиян и белорусов к международным турнирам в этом виде спорта.

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Об этом сообщает официальный сайт ФФФ. "В связи с невозможностью соблюдения требований Международной федерации фехтования (FIE) по допуску российских и белорусских атлетов на этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин, запланированный на 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе, Федерация фехтования Франции заявляет об отмене турнира в 2023 году", – говорится в заявлении.

Ранее аналогичным бойкотом отметились Германия и Финляндия. Кроме того, украинские фехтовальщики не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.

Напомним, FIE запретила украинскую символику на гран-при в Южной Кореи, запретив поддерживать нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Олег Лавричев в очередной раз побывал на оккупированной территории Украины, а также позировал с символом агрессии "Z" вместе с военными из РФ.

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