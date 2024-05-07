'Это было отвратительно'. Екатерина Кузнецова рассказала о звонке друга ее папы-футболиста после 24 февраля 2022 года

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, долгое время жившая и работавшая в России, но покинувшая страну после полномасштабного вторжения, рассказала о звонке знакомого ее папы. Отец звезды Олег Кузнецов – футболист, легендарный игрок Динамо Киев и бывший тренер Юношеской сборной Украины (U-19).

По словам актрисы, друг родителей позвонил ей и высказал свой совет – остаться в РФ, ведь там украинка добилась больших успехов в карьере. Об этом она рассказала в интервью ведущему Алексею Суханову.

"Это было максимально отвратительно", – говорит Кузнецова. Актриса добавила, что не понимает, как человек такого возраста, что "прошел интересный, в определенной степени, возможно, и трудный путь", имеет такую позицию. "Он так легко об этом сказал: мы же об одном говорим, что ты не теряешь ничего, ты так долго к этому шла. Я была в шоке, если честно", – делится она.

Имя знакомого звезда называть не стала, однако отметила, что это товарищ ее отца, с которым они дружили все детство и юность. "И вот когда мне такое сказал, я вежливо сказала спасибо, положила трубку. С того момента мы, в принципе, больше никогда и не созванивались, и, конечно, не пересекались", – отметила Екатерина.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как звезда сериала "Кухня" Катя Кузнецова призналась, как мужчина-россиянин раскрыл ей глаза: "Мы не будем жить в России". Детальнее – в нашем материале.

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