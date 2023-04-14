'Это точно не Украина': Z-патриот Валуев рассказал, чего МОК не позволит нашей стране

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев пренебрежительно высказался об Украине после того, как Минспорта запретил нашим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Депутат Государственной думы назвал такой шаг попыткой давления на Международный олимпийский комитет (МОК).

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Об этом Валуев заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он выразил уверенность в том, что украинцам не удастся повлиять на президента МОК Томаса Баха. При этом у других стран есть возможность давить влияние на функционера, который выступает за возвращение агрессоров в мировой спорт.

"Если сейчас окажется, что Украина сможет таким образом воздействовать на мировое мнение и диктовать свои условия, то о каком мировом спорте мы можем рассуждать. Безусловно, Бах не позволит украинской власти каким‑то образом влиять на его решения и решения МОК. Мы сейчас это говорим предположительно, но скорее всего, этого не должно случиться. Есть люди и страны, которые могут повлиять на Баха, но это точно не Украина", – сказал Валуев.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала МОК рассмотреть возможность лишения Украины флага и гимна на международных турнирах после указа Минспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выступил против того, чтобы российские спортсмены осуждали войну в Украине ради участия в международных соревнованиях, рассказав о "самых страшных" последствиях.

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