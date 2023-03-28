''Придется с этим жить'': президент МОК сделал циничное заявление о допуске России к ОИ-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах продолжает выступать за допуск российских и беларуских спортсменов к соревнованиям, в частности, Играм-2024 в Париже. В качестве аргумента функционер привел считаное количество примеров, когда представители стран-агрессоров выступают на турнирах в теннисе и велоспорте, а также в Национальной хоккейной лиге.

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Об этом Бах заявил перед открытием заседания исполнительного комитета МОК, передает информационное агентство Reuters. Он отметил, что организации вряд ли удастся утвердить решение, которое устроит все стороны, намекнув на допуск РФ и РБ ку Олимпиаде.

"Участие спортсменов с российскими и беларускими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, но также и в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису. Мы видим это в хоккее, гандболе, мы видим это в футболе, других лигах в Соединенных Штатах и на других континентах. Ни на одном из этих соревнованиях не было инцидентов. Мы не сможем придумать решение, которое удовлетворит всех. С этим нам, возможно, придется жить", – сказал Бах.

Глава МОК предпочел не заметить, как на турнирах пророссийской федерации фехтования (FIE) запретили украинскую символику, а также отбирали антивоенный плакат у спортсменов. 25 января МОК выступил с новым заявлением об отстранении спортсменов из России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев накануне исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) назвал его "балом мерзости и лицемерия".

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