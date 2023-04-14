В России призвали МОК лишить Украину флага и гимна, назвав это защитой спортсменов

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова призвала Международный олимпийский комитет (МОК) лишить украинских спортсменов флага и гимна после того, как Минспорта запретил атлетам соревноваться с белорусами и россиянами. Депутатка Государственной думы назвала такое решение защитой наших соотечественников.

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Такое абсурдное мнение Журова выразила в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Она назвала решение Минспорта Украины вмешательством в спорт и его политизацией, забыв о том, что государство-террорист финансирует из бюджета даже футбольные команды страны.

"Хочу защитить спортсменов Украины. Им не к кому обратиться. Они не осмелятся ни к кому пойти, чтобы защищать свои права. Это совершено ужасно. Я гипотетически фантазирую, но у МОК есть возможность отстранить страну, то есть лишить ее флага, когда кто-то из политиков очень сильно вмешивается в дела олимпийского комитета и общественных организаций. Значит, есть возможность перевести Украину в нейтральный статус и сказать спортсменам, выступайте теперь не за страну, а за себя. Они могут такое предложить", – сказала Журова.

Напомним, что 20 марта Федерация фехтования Украины приняла решение, что спортсмены, а также технические специалисты не будут принимать участие в турнирах, на которых собираются выступать спортсмены из России и Беларуси. Таким образом наши представители в этом виде спорта отреагировали на решение Международной федерации фехтования (FIE) вернуть в свои турниры страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выступил против того, чтобы российские спортсмены осуждали войну в Украине ради участия в международных соревнованиях, рассказав о "самых страшных" последствиях.

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