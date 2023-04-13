Украина снимется с Евро-2024 по футболу? Опубликован официальный указ Минспорта о бойкоте турниров

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовал указ о запрете официальным делегациям украинских сборных участвовать в тех международных соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. Текст документа, подписанный электронной подписью, у себя в Telegram-канале опубликовал народный депутат Жан Беленюк.

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В случае если на соревнованиях будут атлеты из РФ или РБ, то украинские делегации обязаны будут вернуться из командировок. В тексте документа рекомендуется всеукраинским спортивным федерациям мониторить участие России и Беларуси в международных соревнованиях и своевременно информировать Минспорта в случае выявления таких фактов.

Если какая-либо украинская федерация откажется вернуть своих спортсменов с турниров, то руководителям самостоятельных структурных подразделений Минспорта необходимо будет подать соответствующие документы в Комиссию для лишения такой спортивной федерации статуса национальной.

Отметим, что после такого указа формально сборная Украины по футболу должна сняться с квалификации чемпионата Европы-2024, так как в отборе участвует сборная Беларуси.

Ранее УЕФА отстранил от отбора Евро-2024 сборную Россию, к которой применили санкции после полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом белорусы были допущены к турниру, однако команда РБ развели с Украиной.

Напомним, что украинские футболисты неудачно стартовали в квалификации Евро-2024. Во 2-м туре на легендарном стадионе "Уэмбли" подопечные Руслана Ротаня со счетом 0:2 уступили Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта МОК восстановил возможность для россиян и белорусов соревноваться в индивидуальных видах спорта под нейтральным флагом при условии, что они не будут активно поддерживать войну в Украине и не будут связаны с армией и военными клубами. Решение об их участии в Играх-2024 будет принято позже.

20 марта Федерация фехтования Украины приняла решение, что спортсмены, а также технические специалисты отказались принимать участие в турнирах, на которых собираются выступать спортсмены из России и Беларуси. Таким образом наши представители в этом виде спорта отреагировали на решение Международной федерации фехтования (FIE) вернуть в свои турниры страны-агрессорки.

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