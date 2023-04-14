Чемпион ОИ из РФ назвал 'самое страшное' для россиян, которые осудят войну в Украине по требованию МОК

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выступил против того, чтобы российские спортсмены осуждали войну в Украине ради участия в международных соревнованиях. Обладатель Кубка Стэнли отметил, что этот шаг, который он назвал отказом от страны, еще не дает гарантии допуска агрессоров к турнирам.

Видео дня

Об этом Фетисов заявил в интервью телеканалу RTVI. Бывший хоккеист отметил, что Россия обязана поставить жесткие условия Международному олимпийскому комитету (МОК) – ее спортсменов должны допустить ко всем соревнованиям без различных требований.

"Мне кажется, мы сами дали повод, для того чтобы нам такие предложения, в общем, прилетали из Лозанны. Думаю, если бы мы заявили сразу, что у нас единственное условие возвращения в олимпийское движение – это флаг, гимн и уважение к хартии, уважение к спортсменам, уважение к личностям, тогда бы не было вот этих манипуляций и накладывания дополнительных, скажем, обязательств. И еще, самое страшное, никто это не гарантирует, что ты откажешься там от страны, от того, что происходит, и тебя могут и не пустить", – сказал Фетисов.

Ранее он призвал уйти в отставку президента МОК Томаса Баха, которого обвинил в неуважении к России. Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Представители страны-агрессорки также не должны поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, союзники Украины объявили о создании новой международной боксерской федерации, чтобы положить конец финансовому господству России в этом виде спорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!