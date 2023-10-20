Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила уверенность в том, что российских спортсменов якобы вынуждают выступить на Играх-2024 в Париже в статусе сборной беженцев. Депутатка Государственной думы обвинила международные организации в унижении атлетов из страны-агрессорки.

Об этом Журова заявил в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today. Победительница Игр в Турине-2006 в конькобежном спорте раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за временное исключение России из своего состава после того, как Олимпийский комитет России (ОКР) незаконно включил в свои ряды советы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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"Евросоюз пытается сделать так, чтобы спортсмены согласились на статус беженца. Я это говорила еще с самого начала. Они пытались воздействовать на Путина, мол, он сам запретит ехать без флага и гимна. Но не получилось. Теперь они отстранили наш комитет и стали близки на шаг к этому. Делается все, чтобы обесчестить Россию как государство", – сказала Журова.

Ранее четырехкратный олимпийский Александр Тихонов назвал Россию слишком доброй после исключения ОКР из МОК.

Как сообщал OBOZ.UA, президент ОКР Станислав Поздняков "выдал" информацию "о состоянии здоровья" кремлевского диктатора Владимира Путина. В свою очередь президент российского террористического государства обвинил МОК в "этнической дискриминации" россиян.

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