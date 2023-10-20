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Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась, что россиян заставляют выступать беженцами на Олимпиаде-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,4 т.
Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась, что россиян заставляют выступать беженцами на Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила уверенность в том, что российских спортсменов якобы вынуждают выступить на Играх-2024 в Париже в статусе сборной беженцев. Депутатка Государственной думы обвинила международные организации в унижении атлетов из страны-агрессорки.

Об этом Журова заявил в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today. Победительница Игр в Турине-2006 в конькобежном спорте раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за временное исключение России из своего состава после того, как Олимпийский комитет России (ОКР) незаконно включил в свои ряды советы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась, что россиян заставляют выступать беженцами на Олимпиаде-2024
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Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась, что россиян заставляют выступать беженцами на Олимпиаде-2024

"Евросоюз пытается сделать так, чтобы спортсмены согласились на статус беженца. Я это говорила еще с самого начала. Они пытались воздействовать на Путина, мол, он сам запретит ехать без флага и гимна. Но не получилось. Теперь они отстранили наш комитет и стали близки на шаг к этому. Делается все, чтобы обесчестить Россию как государство", – сказала Журова.

Ранее четырехкратный олимпийский Александр Тихонов назвал Россию слишком доброй после исключения ОКР из МОК.

Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась, что россиян заставляют выступать беженцами на Олимпиаде-2024
Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась, что россиян заставляют выступать беженцами на Олимпиаде-2024

Как сообщал OBOZ.UA, президент ОКР Станислав Поздняков "выдал" информацию "о состоянии здоровья" кремлевского диктатора Владимира Путина. В свою очередь президент российского террористического государства обвинил МОК в "этнической дискриминации" россиян.

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