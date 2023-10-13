'Во всем виноваты мы сами': чемпион ОИ из РФ назвал Россию слишком доброй после исключения из МОК

Четырехкратный олимпийский Александр Тихонов отметился очередным воинственным высказыванием в адрес западных стран и международных организаций. Бывший биатлонист назвал временное исключение России из состава Международного олимпийского комитета (МОК) ответственностью самой РФ.

Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу Sport24. Победитель Игр в Гренобле-68, Саппоро-72, Инсбруке-76 и Лейк-Плэсиде-80 выразил уверенность в том, что Россия не вела себя достаточно агрессивно и ее мнение относительно ситуации в мировом спорте не учитывали.

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"Во всем виноваты мы сами – было бездействие с нашей стороны. Надо быть представителем великой России, чтобы нас все уважали и боялись", – сказал Тихонов, забыв о многочисленных военных преступлениях РФ в Украине.

Отметим, что МОК четко мотивировал решение о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР) тем, что тот незаконно включил в свой состав советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

После решения МОК бывший чемпион мира в боксе Николай Валуев изошел желчью со словами "пока не победим этих уродов".

Как сообщал OBOZ.UA, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исключении России из МОК ведет "к коррозии всего мирового спорта", и стала посмешищем в сети.

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