Россия сотрудничает с Китаем по подготовке к нападению на Тайвань – Bloomberg

Согласно информации американской разведки, страна-агрессор Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. Москва и Пекин начали более тесно сотрудничать по военным вопросам, в частности и по тем, которые касаются Тайваня.

Об этом заявила в Конгрессе Соединенных Штатов Америки директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, передает издание Bloomberg. По ее словам, разведка фиксирует, что так называемое "безграничное партнерство" усиливает сотрудничество РФ и КНР во всех сферах – в политической, военной, технологической и экономической.

"Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают в отношении Тайваня и признают, что это место, где Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали", – сказала Хейнс.

Сенатор от Республиканской партии Майк Раундс во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам спрогнозировал, что если США вступят в открытый конфликт с одной из этих стран, то есть вероятность появления "второго фронта". В то же время, если возникает второй фронт, правительству понадобится больше "оборудования и рабочей силы".

В ответ Хейнс согласилась, что оба предположения вполне вероятны и повторила, что масштабы сотрудничества Китая и России "безграничны".

"Конечно, такая возможность есть. Вопрос о том, насколько это вероятно, я думаю, зависит от сценария", – заявила глава Национальной разведки США.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай продолжает наращивать свой военный и ядерный потенциал в невиданных со времен Второй мировой войны масштабах. Аналитики уверены, что Пекин придерживается своих амбиций в отношении Тайваня и готов уже в ближайшие годы совершить военную агрессию против островного государства.

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