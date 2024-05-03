Астрономы зафиксировали более 27 000 астероидов-убийц: некоторые из них пролетают опасно близко к Земле

Астрономы и специалисты по обработке данных, работающие на мощных компьютерах от компании Google, обнаружили 27,5 тысяч новых астероидов. Некоторые из них находятся на опасно близком расстоянии от Земли.

Программное обеспечение для охоты на космические тела будет способствовать разработке "всеобъемлющей карты Солнечной системы", пишет Daily Mail. По словам одного из разработчиков, астрофизика из Гарварда Мэтью Голмана, это поможет оградить планету от опасных тел.

Около 1,7 миллиарда точек света задокументировано на 412 000 инфракрасных снимках из архивов Национальной лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США (NOIRLab). Эти фотографии отсканированы с помощью нового алгоритма обнаружения опасных астероидов, разработанного в рамках проекта.

"Это ключ к защите Земли от столкновения с астероидами: знать, где они находятся", – сказал один из бывших астронавтов NASA Эд Лу, руководивший проектом.

С 2002 года Эд Лу является исполнительным директором некоммерческой организации B612, где возглавляет Институт астероидов, входящий в состав группы. В настоящее время Институт играет ведущую роль в выявлении новых объектов космического происхождения.

"Интересно то, что у нас нет собственного телескопа. Мы делаем это с помощью науки о данных", – сообщил Эд Лу.

Алгоритм Института астероидов B612, известный как "Восстановление гелиоцентрической орбиты без трекеров" (Tracklet-less Heliocentric Orbit Recovery, или THOR), проанализировал архив астрономических изображений NOIRLab с целью обнаружения угрожающих космических тел планет.

На основе данных только двух изображений, иногда сделанных в разные ночи и с помощью двух разных телескопов, THOR смог вычислить, были ли эти точки света на самом деле одним астероидом на орбите вокруг нашей Солнечной системы.

"Мы используем электроны в центрах обработки данных, в дополнение к обычным фотонам в телескопах", – говорит доктор Лу.

Алгоритм THOR разработан Институтом астероидов B612 в сотрудничестве с Институтом DiRAC Вашингтонского университета.

Ограниченность вычислительных мощностей, необходимых для обнаружения жизнеспособных астероидов на этих разрозненных телескопических изображениях, когда-то, даже в скором прошлом, сделала бы этот процесс почти невозможным.

Но распределенная сеть вычислительных мощностей Google Cloud позволила THOR выявить 27,5 тысяч новых "кандидатов на астероиды" всего за пять недель.

Согласно заявлению для печати от некоммерческой организации B612, их сотрудничество с Google Cloud в конечном итоге позволит THOR обработать 5,4 миллиарда наблюдений из различных астрономических обсерваторий и оборудования – небесных загадок, которые могут оказаться астероидами или другими космическими объектами.

Институт астероидов объявил, что также изучает возможность использования технологий искусственного интеллекта Google для автоматизации проверки и верификации потенциальных астероидов, о чем впервые сообщил их алгоритм THOR.

В прошлом первоначальная проверка этих кандидатов возлагалась на армию добровольцев – старшеклассников, студентов, аспирантов, ученых и профессиональных астрономов.

Но, по словам доктора Лу, если расширение проекта с помощью искусственного интеллекта будет успешным, сокращение этой трудоемкой работы по верификации поможет институту адаптировать процесс THOR для гораздо более крупных и объемных наборов астрономических данных.

Недавно OBOZ.UA сообщал, что к Земле приближаются три больших астероида.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!