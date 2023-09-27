Чемпион ОИ из РФ обвинил Харлан в волне 'ненависти и угроз' россиянке после скандала на ЧМ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков возмутился предоставлению Ольге Харлан лицензии для участия на Играх-2024 в Париже. Функционер из страны-агрессорки раскритиковал нашу фехтовальщицу за отказ пожимать руку Анне Смирновой из РФ на чемпионате мира-2023.

Об этом Поздняков заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Четырехкратный олимпийский чемпион добавил, что российские нейтральные спортсмены не находятся в безопасности на международных соревнованиях, а Смирнова столкнулась с "ненавистью и угрозами" из-за Харлан.

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"Решение выделить Харлан отдельную квоту, мягко говоря, удивило. И как такие подходы могут мотивировать тех мальчишек и девчонок, которые сегодня берут в руки рапиру, шпагу или саблю, делают свои первые шаги? И я говорю не только о России. Это – жест двойных, а то и тройных стандартов. Надеюсь, подобный инцидент был в первый и последний раз. С другой стороны, этот эпизод показал, что наши "нейтрализованные" спортсмены находятся под угрозой. В том числе физического воздействия. Сколько ненависти и угроз после этого вылилось на Анну Смирнову?" – сказал Поздняков.

Напомним, на ЧМ-2023 Харлан после победы отказалась пожимать руку Смирновой. В ответ представительница страны-агрессорки устроила цирк, отказываясь покидать дорожку. Она подала протест на результат, который был отклонен. Позже украинка получила дисквалификацию, которую FIS вынесла под давлением РФ.

Отметим, что при этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ. В интервью OBOZREVATEL Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Харлан выразила уверенность, что Международная федерация фехтования (FIS) намерено свела ее на ЧМ-2023 с россиянкой Анну Смирнову, чтобы продемонстрировать дружбу между народами и недопустимость политизации спорта.

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