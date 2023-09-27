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Чемпион ОИ из РФ обвинил Харлан в волне "ненависти и угроз" россиянке после скандала на ЧМ

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,2 т.
Чемпион ОИ из РФ обвинил Харлан в волне 'ненависти и угроз' россиянке после скандала на ЧМ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков возмутился предоставлению Ольге Харлан лицензии для участия на Играх-2024 в Париже. Функционер из страны-агрессорки раскритиковал нашу фехтовальщицу за отказ пожимать руку Анне Смирновой из РФ на чемпионате мира-2023.

Об этом Поздняков заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Четырехкратный олимпийский чемпион добавил, что российские нейтральные спортсмены не находятся в безопасности на международных соревнованиях, а Смирнова столкнулась с "ненавистью и угрозами" из-за Харлан.

Чемпион ОИ из РФ обвинил Харлан в волне "ненависти и угроз" россиянке после скандала на ЧМ
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Чемпион ОИ из РФ обвинил Харлан в волне "ненависти и угроз" россиянке после скандала на ЧМ

"Решение выделить Харлан отдельную квоту, мягко говоря, удивило. И как такие подходы могут мотивировать тех мальчишек и девчонок, которые сегодня берут в руки рапиру, шпагу или саблю, делают свои первые шаги? И я говорю не только о России. Это – жест двойных, а то и тройных стандартов. Надеюсь, подобный инцидент был в первый и последний раз. С другой стороны, этот эпизод показал, что наши "нейтрализованные" спортсмены находятся под угрозой. В том числе физического воздействия. Сколько ненависти и угроз после этого вылилось на Анну Смирнову?" – сказал Поздняков.

Чемпион ОИ из РФ обвинил Харлан в волне "ненависти и угроз" россиянке после скандала на ЧМ
Чемпион ОИ из РФ обвинил Харлан в волне "ненависти и угроз" россиянке после скандала на ЧМ

Напомним, на ЧМ-2023 Харлан после победы отказалась пожимать руку Смирновой. В ответ представительница страны-агрессорки устроила цирк, отказываясь покидать дорожку. Она подала протест на результат, который был отклонен. Позже украинка получила дисквалификацию, которую FIS вынесла под давлением РФ.

Чемпион ОИ из РФ обвинил Харлан в волне "ненависти и угроз" россиянке после скандала на ЧМ
Чемпион ОИ из РФ обвинил Харлан в волне "ненависти и угроз" россиянке после скандала на ЧМ

Отметим, что при этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ. В интервью OBOZREVATEL Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке.

Чемпион ОИ из РФ обвинил Харлан в волне "ненависти и угроз" россиянке после скандала на ЧМ

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Харлан выразила уверенность, что Международная федерация фехтования (FIS) намерено свела ее на ЧМ-2023 с россиянкой Анну Смирнову, чтобы продемонстрировать дружбу между народами и недопустимость политизации спорта.

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