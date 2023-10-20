"Часть меня": Магучих откровенно высказалась о фото с россиянкой на Олимпиаде-2020

Чемпионка мира по легкой атлетике Ярослава Магучих призналась, что сильно переживает из своего общего фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Наша прыгунья в высоту отметила, что реакция украинцев была бурной, но справедливой.

Об этом Магучих заявила в интервью изданию Vogue Ukraine, на обложке которого она предстала в дерзком образе – в кожаной куртке на голое тело. По словам Ярославы, после полномасштабного вторжения России не может быть и речь о том, что спорт может оставаться в стороне от трагических событий.

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"Я уважаю мнение украинцев и понимаю, что эта история – теперь часть меня, и некоторые люди будут принимать ее близко к сердцу. Я много работаю, представляю нашу страну на международной арене, побеждаю, чтобы развевался наш флаг, никогда не пренебрегаю возможностью выйти к иностранной прессе и напомнить им о войне в Украине. Думаю, сегодня я делаю все правильно", – сказала Магучих.

Напомним, на чемпионате мира-2023, где украинка взяла "золото", она отметилась патриотичным патриотичным кличем "Слава Украине!". Этим Ярослава буквально взбесила россиян, которые потребовали от международной федерации как минимум оштрафовать нашу соотечественницу.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 сентября Магучих выиграла легкоатлетическую "Бриллиантовую лигу", победив на финальном этапе, который прошел на стадионе "Хейворд Филд" в американском Юджине.

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