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"Часть меня": Магучих откровенно высказалась о фото с россиянкой на Олимпиаде-2020

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Ласицкене и Магучих

Чемпионка мира по легкой атлетике Ярослава Магучих призналась, что сильно переживает из своего общего фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Наша прыгунья в высоту отметила, что реакция украинцев была бурной, но справедливой.

Об этом Магучих заявила в интервью изданию Vogue Ukraine, на обложке которого она предстала в дерзком образе – в кожаной куртке на голое тело. По словам Ярославы, после полномасштабного вторжения России не может быть и речь о том, что спорт может оставаться в стороне от трагических событий.

"Часть меня": Магучих откровенно высказалась о фото с россиянкой на Олимпиаде-2020
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Магучих и Ласицкене

"Я уважаю мнение украинцев и понимаю, что эта история – теперь часть меня, и некоторые люди будут принимать ее близко к сердцу. Я много работаю, представляю нашу страну на международной арене, побеждаю, чтобы развевался наш флаг, никогда не пренебрегаю возможностью выйти к иностранной прессе и напомнить им о войне в Украине. Думаю, сегодня я делаю все правильно", – сказала Магучих.

Ярослава Магучих

Напомним, на чемпионате мира-2023, где украинка взяла "золото", она отметилась патриотичным патриотичным кличем "Слава Украине!". Этим Ярослава буквально взбесила россиян, которые потребовали от международной федерации как минимум оштрафовать нашу соотечественницу.

"Часть меня": Магучих откровенно высказалась о фото с россиянкой на Олимпиаде-2020

Как сообщал OBOZ.UA, 17 сентября Магучих выиграла легкоатлетическую "Бриллиантовую лигу", победив на финальном этапе, который прошел на стадионе "Хейворд Филд" в американском Юджине.

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