Магучих стала чемпионкой 'Бриллиантовой лиги', победив в финале

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла легкоатлетическую "Бриллиантовую лигу". 21-летняя днепрянка победила на финальном этапе, который прошел на стадионе "Хейворд Филд" в Юджине, штат Орегон, США.

Украинка начала выступления с планки на уровне 191 см, взяв ее с первой попытки. Также с первого раза Ярослава преодолела рубежи в 194 см и 198 см.

Начиная со 198 см с Магучих сражалась лишь австралийка Никола Олислагерс, с первой попытки прыгнув на 201 см. Без проблем преодолела этот рубеж и украинка.

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Основная борьба развернулась на высоте 203 см, которую наша красавица взяла с двух раз, а австралийская прыгунья с трех.

Это и обеспечило украинской легкоатлетке "золото". Рубеж в 205 см не покорился никому.

Две другие наших соотечественницы Юлия Левченко и Ирина Геращенко завершили соревнования на 5-м (191 см) и 7-м (187 см) местах соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 сентября Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. На стадионе им. короля Бодуена Ярослава стала единственной легкоатлеткой, которой покорилась высота 2.00 м.

27 августа Магучих завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в столице Венгрии. На стадионе в Будапеште Ярослава покорила высоту 201 см. Эта победа стала первой победой Украины на чемпионатах мира за последние 10 лет.

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