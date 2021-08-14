Беленюк о скандале с Украиной на Олимпиаде: у нас в стране сложилась плохая практика

Украинский борец и депутат Жан Беленюк прокомментировал скандальную ситуацию на Олимпиаде-2020, когда наша прыгунья с шестом Марина Килипко осталась без тренера, потому что ее наставнику не хватило места в украинской делегации. В то же время на Игры в Токио поехало 15 украинских функционеров.

По словам Беленюка, такая ситуация очень свойственна нашему менталитету. Если спортсмен известная личность и его фамилия на слуху, ему боятся перечить. Просьбы остальных атлетов могут благополучно игнорироваться.

"Я знаю, что для некоторых спортсменов в Токио делали все, что нужно и даже больше. А для некоторых спортсменов, которые еще не показали высоких результатов, отношение в стиле "Кто ты такая? Ты еще с тренером будешь ехать? И так сойдет". И подобное отношение чиновников к спортсменам нужно искоренять", – рассказал Жан в интервью OBOZREVATEL.

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Беленюк направил запрос на то, кто и какой нес функционал в делегации, которая полетела в Токио. Жан будет разбираться, почему так получилось, что не было возможности пригласить тренера Марины.

"Ведь, в первую очередь, тот аппарат чиновников, которые летят в составе делегации, находится там для того, чтобы обеспечить комфортные условия спортсменам, и они могли показать результат", – заявил Беленюк.

Жан не доволен плохой традицией, которая уже многие годы существует в Украине.

"Когда наши чиновники летают на Олимпиаду, непонятно чем там занимаются. Некоторые, конечно, работают. Но уверен, что какой-то их процент летит просто посмотреть олимпийскую деревню, город, отдохнуть. Короче, отпуск за бюджетный счет", – подытожил Жан.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпиаду-2020 вместо тренера украинской гимнастки Кристины Пограничной полетела Ириша Блохина.