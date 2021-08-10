Скандал с Украиной на Олимпиаде: кто поехал вместо тренеров в Токио

Со сборной Украины на Олимпиаде-2020 случился скандал, когда прыгунья с шестом Марина Килипко во время интервью в прямом эфире расплакалась, пожаловавшись на то, что осталась без тренера. По словам легкоатлетки, ее наставника почему-то не взяли в Токио.

Вместе с тем на официальном сайте Министерства молодежи и спорта Украины можно найти полный список всех, кто полетел на Игры в Японию. Среди 300 человек – спортсмены, тренеры, массажисты, медицинский персонал.

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Однако среди них есть 15 так называемых функционеров – преимущественно сотрудников профильного Министерства.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт

Президент НОК Украины Сергей Бубка

Первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины Сергей Симонов

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Нина Уманец

Заместитель директора департамента олимпийского спорта - начальник отдела аналитического, научно-методического обеспечения сборных команд и олимпийской подготовки Министерства молодежи и спорта Украины Татьяна Федюшина

Начальник отдела единоборств, сложно-координационных и стрелковых летних олимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Елена Цыгица

Начальник отдела игровых летних видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Юлия Буева

Председатель медицинской миссии НОК Украины Игорь Олексенко

Пресс-атташе делегации Украины на Играх ХХХИ Олимпиады Токио 2020 Екатерина Жидкова

Начальник международного отдела НОК Украины Неля Демьянец

Заместитель председателя Национального антидопингового центра Украини Ярослав Кручек

Исполнительный директор НОК Украины Наталья Коваленко

Заместитель исполнительного директора НОК Украины Александр Яковлев Владимирович,

Вице-президент НОК Украины, президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная, комментируя свое выступление на Олимпиаде-2020 призналась, что выступает тут без своего тренера.

Ее наставник Ирина Руда осталась во Львове, а в Токио Пограничную сопровождала Ириша Блохина.