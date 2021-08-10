Скандал с Украиной на Олимпиаде: кто поехал вместо тренеров в Токио

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Украина на Олимпиаде

Со сборной Украины на Олимпиаде-2020 случился скандал, когда прыгунья с шестом Марина Килипко во время интервью в прямом эфире расплакалась, пожаловавшись на то, что осталась без тренера. По словам легкоатлетки, ее наставника почему-то не взяли в Токио.

Марина Килипко

Вместе с тем на официальном сайте Министерства молодежи и спорта Украины можно найти полный список всех, кто полетел на Игры в Японию. Среди 300 человек – спортсмены, тренеры, массажисты, медицинский персонал.

Сборная Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2020
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Однако среди них есть 15 так называемых функционеров – преимущественно сотрудников профильного Министерства.

  • Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт

  • Президент НОК Украины Сергей Бубка

Сергей Бубка

  • Первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины Сергей Симонов

Сергей Симонов

  • Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Нина Уманец

Нина Уманец

  • Заместитель директора департамента олимпийского спорта - начальник отдела аналитического, научно-методического обеспечения сборных команд и олимпийской подготовки Министерства молодежи и спорта Украины Татьяна Федюшина

  • Начальник отдела единоборств, сложно-координационных и стрелковых летних олимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Елена Цыгица

Елена Цыгица

  • Начальник отдела игровых летних видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Юлия Буева

Юлия Буева

  • Председатель медицинской миссии НОК Украины Игорь Олексенко

Игорь Олексенко

  • Пресс-атташе делегации Украины на Играх ХХХИ Олимпиады Токио 2020 Екатерина Жидкова

  • Начальник международного отдела НОК Украины Неля Демьянец

  • Заместитель председателя Национального антидопингового центра Украини Ярослав Кручек

Кручек Ярослав Иванович

  • Исполнительный директор НОК Украины Наталья Коваленко

Коваленко Наталья Петровна

  • Заместитель исполнительного директора НОК Украины Александр Яковлев Владимирович,

  • Вице-президент НОК Украины, президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин

Равиль Сафиуллин

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная, комментируя свое выступление на Олимпиаде-2020 призналась, что выступает тут без своего тренера.

Ириша Блохина и Кристина Пограничная

Ее наставник Ирина Руда осталась во Львове, а в Токио Пограничную сопровождала Ириша Блохина.

ЯпонияОлимпиада-2020Марина КилипкоВадим ГутцайтСергей Бубка