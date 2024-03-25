"Агрессоры и несправедливость": в России потребовали от МОК соболезнований из-за теракта в "Крокусе"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила недовольство в адрес Международного олимпийского комитета (МОК). Представительница страны-агрессорки возмутилась, что организация никак не отреагировало на теракт в Москве 22 марта.

Об этом Винер написала в своем Telegram-канале. Приспешница режима Владимира Путина и ярая фанатка войны против Украины раскритиковала МОК за то, что организация не выразила соболезнований россиянам, а также с пафосом призвала своих соотечественников "сплотиться, поддерживать друг друга, подавать руку помощи тому, кто рядом".

"Это очередной повод сплотиться, поддерживать друг друга, подавать руку помощи тому, кто рядом. Опасность вокруг, агрессоры и несправедливость. Справиться с этим мы можем только объединившись. Я удивляюсь, что Международный олимпийский комитет не выразил никакого соболезнования по случаю этого варварского поступка. Я знаю, что как бы ни было сложно, наш народ, наше Отечество, нашу силу не сломить! Скорблю и думаю о каждом", – написала Винер.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холл" произошел вечером пятницы, 22 марта. По последним данным, погибли по меньшей мере 133 человек, еще около 150 травмированы. В РФ активно пытаются обвинить в произошедшем Украину. В СК РФ заявили, что причастных к теракту поймали в Брянской области якобы по пути в Украину. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ. Главарь Кремля Путин молчал почти сутки после теракта, после чего обвинил Украину якобы в подготовке "окна" для бегства террористов.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном многоборье по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова оказалась в "Крокус Сити Холле" во время теракта. А предательница Украины Татьяна Навка вызвала гнев болельщиков реакцией на стрельбу в Москве.

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