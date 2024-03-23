'Доголосовались. Царь отымел по полной'. Жену Пескова затравили в соцсетях за ее слова про теракт в 'Крокус-Сити'

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка у себя в Instagram разместила пост, посвященный теракту в "Крокус-Сити" . 48-летняя уроженка Днепропетровска (ныне Днепр) выложила картинку с изображением торгового центра в Подмосковье, где произошли массовые убийства, написав, что это "страшная трагедия, в которую сложно поверить".

Также Навка выразила соболезнования родным погибших, пожелав им "сил и терпения пережить эту трагедию".

"Несправедливо. Бесчеловечно. Больно. Такое невозможно понять ни умом, ни сердцем, ни душой... Погибли десятки ни в чем неповинных людей", – написала Навка.

В ответ ей припомнили Украину.

"Приблизительно такое количество жертв Украине приносит каждая российская бомбежка, которые случаются по несколько раз с неделю", "А из-за действий в Украине не скорбите? Тут ничего страшного вообще не произошло?", "А что случилось ? Что-то страшное? Так посмотрите сколько могил в Украине", "Навка, а по Украине не скорбишь? Каждый божий день сотни погибших от всякого вида ракет, разбито пол страны!", "Страна в крови... Вы там ослепли? Надеюсь прозреете, но поздно будет", – возмущаются юзеры.

Также Навке назвали истинных виновников трагедии в Подмосковье.

"Голосовали за царя! А царь отимел по полной программе и без пикника остались! Путин молодец!", "Это все очередной "сахар", "И так понятно чьих рук дело, первый раз что-ли?", "Доголосовались! А ведь предупреждали что будут теракты, скажите спасибо "новоизбранному", "Ожидаемо. Выборы прошли,сейчас начнется. Методы известные всем", – высказываются россиян.

Подписчики экс-фигуристки напомнили ей про карму.

"Нормально… называется бумеранг... но он еще не долетел.. это цветочки", "В Украине уже два года погибают ни в чем не повинные люди ,тысячами .И вы с этим очень даже неплохо живете .это вам возвращается бумерангом за ваше равнодушие к братскому народу", – не сдерживаются в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье), где должен был состояться концерт группы "Пикник", неизвестные открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. По меньшей мере известно о 150 погибших.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на упреки о якобы причастности нашего государства к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые начали звучать от российских официальных лиц. В ведомстве отвергли эти обвинения и отметили, что они являются спланированной провокацией Кремля.

К слову, представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что Соединенные Штаты предоставляли России разведданные о потенциальном теракте. Более того, американские чиновники не сомневаются, что за терактом в Москве 22 марта стоят боевики "Исламского государства".

Так называемые оппозиционные журналисты в России подыграли кремлевской пропаганде после теракта в "Крокус Сити Холл". Вслед за Кремлем они повторили нарратив о том, что к расстрелу россиян якобы причастна Украина.

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