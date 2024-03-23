Беременная олимпийская чемпионка находилась в 'Крокус-Сити', когда начался теракт

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном многоборье по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова была в ТЦ "Крокус-Сити" во время начала теракта. По словам 27-летней двукратной вице-чемпионки мира, она была в фитнес-клубе и вышла в торговый центр покушать.

Ахаимова вспоминает, что в это время услышала объявление о том, что все должны покинуть помещение.

"Люди просто побежали из торгового центра. Я спокойно вышла из здания, села в машину и уехала до того момента, как начались пробки. Я научена соблюдать спокойствие, но немного страшновато становится, когда всем говорят спокойно покинуть торговый центр, но люди начинают неадекватно бежать по головам. Все толкались, но я старалась идти аккуратно, чтобы не упасть", – сказала уроженка Владивостока в интервью Матч ТВ.

22 марта Ахаимова выложила видео с женихом, экс-футболистом Янисом Линдой, где рассказала о своей беременности.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье), где должен был состояться концерт группы "Пикник", неизвестные открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. По меньшей мере известно о 150 погибших.

в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на упреки о якобы причастности нашего государства к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые начали звучать от российских официальных лиц. В ведомстве отвергли эти обвинения и отметили, что они являются спланированной провокацией Кремля.

К слову, представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что Соединенные Штаты предоставляли России разведданные о потенциальном теракте. Более того, американские чиновники не сомневаются, что за терактом в Москве 22 марта стоят боевики "Исламского государства".

Так называемые оппозиционные журналисты в России подыграли кремлевской пропаганде после теракта в "Крокус Сити Холл". Вслед за Кремлем они повторили нарратив о том, что к расстрелу россиян якобы причастна Украина.

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