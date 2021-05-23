Новый бой Усика объявлен официально: спортивные итоги 22 мая
Всемирная боксерская организация официально санкционировала бой Усик – Джошуа, а Игорь Суркис рассказал о "невозможном" решении Ахметова по "Шахтеру".
Кроме того, российская биатлонистка отказалась выступать в РФ и находится на просмотре в сборной Украины и назван фаворит товарищеского футбольного матча между сборными Украины и Бахрейна.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 22 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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