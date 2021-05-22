Украина – Бахрейн: назван фаворит футбольного матча

Сборная Украины по футболу является абсолютным фаворитом товарищеского матча против национальной команды Бахрейна. Поединок состоится в воскресенье, 23 мая, на харьковском стадионе "Металлист".

Ставки на победу подопечных Андрея Шевченко принимаются с коэффициентом 1,36, на ничью – 5,20, а успех гостей из Азии оценивается котировкой 9,10. На то, что в матче будет забито более 2 голов можно поставить с показателем 1,82.

Напомним, что кроме Бахрейна у "сине-желтых" запланированы еще два "товарняка": с Северной Ирландией (3 июня в Днепре) и Кипром (7 июня в Харькове).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины, которая в рейтинге ФИФА занимает 24-е место, в 2021 году провела три официальных матча.

В среду, 31 марта, Украина в отборе на чемпионат мира-2022 не смогла обыграть Казахстан. До этого наша команда сенсационно свела вничью игру с Францией, а затем на последних минутах упустила победу над Финляндией.