Игорь Суркис назвал судьбу "нового Шевченко" в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и дальше рассчитывает на нападающего Владислава Супрягу, которого называют "новым Шевченко". Футболист провел достаточно блеклую вторую половину сезона, большую часть времени просиживая в запасе.

Игорь Михайлович признает тот факт, что он настоящий самородок и не понимает, с чем связаны неудачи игрока. По мнению Суркиса, Супряга должен поехать на сбор, все проанализировать и доказать, что он нужная единица в "Динамо".

"Единственная позиция, которая вызывает опасение, это нападающий. Я очень надеюсь на Супрягу. Не может Беседин оттащить весь игровой сезон, разные игровые схемы. Беседин одного плана нападающий, Супряга – другого. Ему надо больше пространства, он играет хорошо двумя ногами. Ему Мирча давал шанс", – сказал Суркис в эфире Youtube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

Игорь Михайлович отметил, что в начале сезона он поднял форварду зарплату.

"У него хорошие финансовые условия, но что то не получается. Возможно проблемы с психологией... Какой-то злости спортивной не хватает. В первом круге ему Луческу достаточно дал времени, но нападающий должен больше делать – забивать. Он молодой парень, я очень на него рассчитываю", – подытожил Суркис.

Отметим, что ранее главный тренер "Динамо" Мирча Луческу исключил уход из команды Владислава Супряги. 21-летний нападающий перешел в столичный клуб летом 2018 года. За это время он провел 40 матчей, в которых забил три гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее некоторые СМИ сообщили, что футболист не останется в столичной команде, а отправиться в аренду или будет продан.