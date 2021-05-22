Не "Реал" и не "Барселона": определился чемпион Испании

Мадридский "Атлетико" выиграл золотые медали чемпионата Испании, финишировав на первом месте в Ла Лиге. "Матрасники" по итогам 38 туров набрали 86 очков и на 2 пункта обошли мадридский "Реал" (2-е место) и на 7 каталонскую "Барселону" (3-е).

В заключительном туре подопечные Диего Симеоне оформили ключевую победу над "Вальядолидом" (2:1). Решающий гол на 67-й минуте забил Луис Суарес. Для "Атлетико" это стало 11 чемпионством в истории клуба.

❤️🤍 𝗢𝘁𝗿𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮: #CampeonesPartidoAPartido pic.twitter.com/Y4TUsUP2au — Atlético de Madrid (@Atleti) May 22, 2021

Главный тренер Диего Симеоне, возглавивший команду в декабре 2011-го, завоевал 2-й титул в Ла Лиге. Аргентинец уже приводил "Атлетико" к чемпионству в сезоне-2013/14.

Всего это стало 8-м трофеем для мадридцев с того момента, как на тренерский мостик заступил Симеоне.

Победы "Атлетико" с Диего Симеоне:

Чемпионат Испании (2014, 2021)

Лига Европы (2012, 2018)

Суперкубок УЕФА (2012, 2018)

Кубок Испании (2013)

Суперкубок Испании (2014).

Также команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов (2014, 2016).

Впервые за 7 сезонов победу в Ла Лиге одержали не "Реал" или "Барселона". За это время королевский клуб два раза завоевывал чемпионство. Каталонцы – четыре раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая Миланский "Интер" прервал гегемонию туринского "Ювентуса" и досрочно оформил чемпионство в итальянской Серии А, а 8 мая "Бавария" в 9-й раз подряд стала чемпионом Германии.