Не "Реал" и не "Барселона": определился чемпион Испании

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
621
Атлетико

Мадридский "Атлетико" выиграл золотые медали чемпионата Испании, финишировав на первом месте в Ла Лиге. "Матрасники" по итогам 38 туров набрали 86 очков и на 2 пункта обошли мадридский "Реал" (2-е место) и на 7 каталонскую "Барселону" (3-е).

Момент триумфа

В заключительном туре подопечные Диего Симеоне оформили ключевую победу над "Вальядолидом" (2:1). Решающий гол на 67-й минуте забил Луис Суарес. Для "Атлетико" это стало 11 чемпионством в истории клуба.

Луис Суарес

Главный тренер Диего Симеоне, возглавивший команду в декабре 2011-го, завоевал 2-й титул в Ла Лиге. Аргентинец уже приводил "Атлетико" к чемпионству в сезоне-2013/14.

Всего это стало 8-м трофеем для мадридцев с того момента, как на тренерский мостик заступил Симеоне.

Диего Симеоне

Победы "Атлетико" с Диего Симеоне:

  • Чемпионат Испании (2014, 2021)

  • Лига Европы (2012, 2018)

  • Суперкубок УЕФА (2012, 2018)

  • Кубок Испании (2013)

  • Суперкубок Испании (2014).

Также команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов (2014, 2016).

Впервые за 7 сезонов победу в Ла Лиге одержали не "Реал" или "Барселона". За это время королевский клуб два раза завоевывал чемпионство. Каталонцы – четыре раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая Миланский "Интер" прервал гегемонию туринского "Ювентуса" и досрочно оформил чемпионство в итальянской Серии А, а 8 мая "Бавария" в 9-й раз подряд стала чемпионом Германии.

ИспанияЧемпионат ИспанииАтлетико МадридРеал МадридФК Барселона