Суркис рассказал о "невозможном" решении Ахметова по "Шахтеру"

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что владелец "Шахтера" Ринат Ахметов был готов закрыть клуб. Игорь Михайлович подчеркнул, что это очень дорогостоящий проект и его донецкий коллега был готов расстаться с ним навсегда.

Об этом Суркис рассказал в эфире Youtube-канала ПРОФУТБОЛ Digital, признавшись, что в такой поворот очень сложно поверить.

"Честь и хвала Ахметову за то, что он сохранил донецкий клуб. У него, как ни у кого другого, была возможность закрыть этот проект. Дорогостоящий проект, подчеркиваю. В это невозможно поверить, но он мог это сделать. Ринат Леонидович любит "Шахтер" больше, чем деньги, это я уверяю вас. Он каждый матч через свое сердце пропускает", – отметил Суркис.

Также владелец "Динамо" рассказал о пожелании Ахметова на своем дне рождении.

"Он сказал, что мы родственные души. Его тост был такой: "Я считаю, что серебряные медали подходят для Игоря Михайловича, а я лучше смотрюсь с золотыми". У нас идет противостояние. Мы в нормальных отношениях человеческих, но на футбольном поле мы не уступаем. Но не мы с ним бьемся на поле, играют наши философии, наши футболисты. Я избрал такой путь, он – другой путь. Это ж интересно. Если нет "Шахтера", то нет и "Динамо". И наоборот", – сказал Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL , ранее Ринат Ахметов ответил на вопрос о том, как он поздравил Игоря Суркиса с тем, что "Динамо" выиграло чемпионат Украины. По словам владельца донецкой команды, он позвонил своему визави, как только завершился победный матч против "Ингульца".