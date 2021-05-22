Украина завоевала историческое "золото" на чемпионате Европы по каратэ

Львовский спортсмен Станислав Горуна завоевал "золото" чемпионата Европы по каратэ, который проходит в хорватском Порече. Эта медаль стала первой наградой высшей пробы в истории выступлений украинского мужского каратэ на континентальных первенствах.

Поединок в весе до 75 кг против 11-кратного чемпиона Европы Рафаэля Агаева из Азербайджана завершился со счетом 3:1.

Развязка наступила за 6 секунд до конца встречи.

Горуна, проигрывая до этого 0:1, смог провести острый контратакующий удар в голову соперника. Судьи после просмотра видеоповтора присудили победу нашему соотечественнику.

Стоя на пьедестале почета во время гимна Украины Стас не смог сдержать эмоций.

Для Горуны эта золотая медаль стала первой в карьере на континентальных первенствах.

До этого Станислав выигрывал "серебро" ЧЕ в 2017 и 2014 годах, а также "бронзу" 2017, 2018 и 2019 годов. Также в активе каратиста бронзовая медаль на чемпионате мира 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, шестикратный чемпион Украины по каратэ Станислав Горуна признался, что испытывает отвращение к украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко из-за их гражданской позиции.