Усик – Джошуа: WBO официально объявила бой

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британским чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). У сторон есть 10 дней на переговоры.

19 мая Всемирная боксерская организация дала 48 часов команде Джошуа, чтобы подтвердить возможность проведения боя с Тайсоном Фьюри.

В новом письме от WBO говорится, что сторона Джошуа потребовала дать им больше времени, чтобы решить вопрос с Фьюри. В Организации это делать отказались.

"Сторонам предоставляется 10 дней с момента публикации этого уведомления, чтобы провести переговоры и достигнуть соглашения об обязательном бое за пояс WBO в супертяжелом весе между Джошуа и Усиком", – гласит текст сообщения.

По данным журналиста Майка Коппингера, бой между Усиком и Джошуа может состояться 21 или 28 августа.

16 мая чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) выложил видеообращение к поклонникам бокса, в котором заявил, что бой против Джошуа официально состоится 14 августа.

В ночь на 18 мая арбитражный суд США удовлетворил иск Деонтея Уайлдера и обязал Фьюри провести с ним бой до 15 сентября. Это постановление помешало проведению боя Цыганского короля с Джошуа.

18 мая Александр Красюк подтвердил, что команда Александра Усика начала новые переговоры относительно организации боя с Энтони Джошуа.

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик 1 ноября добыл победу над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.