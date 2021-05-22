Работавший в Украине тренер избил в аэропорту российского футболиста, которого выгнали из команды

Главный тренер армянского "Пюника" Егише Меликян избил российского нападающего своей команды Антона Кобялко, сообщает "Чемпионат" со ссылкой источник, знакомый с ситуацией. В матче чемпионата страны против "Арарат-Армения" (0:0) между Меликяном и Кобялко возник конфликт, в результате которого клуб решил досрочно разорвать договор с футболистом.

Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба, попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с "Шираком". На этой встрече россиянин попросил наставника извиниться, за то что тот "послал его по матери".

"Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт", – отмечает источник.

В ереванском аэропорту "Звартноц" Кобялко нагнали Меликян и заместитель генерального директора "Пюника" Ким Аракелян.

"Они его избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию", – сказал источник.

41-летний Меликян 5 лет провел в чемпионате Украины. В послужном списке армянского специалиста работа главным тренером в донецком "Металлурге", каменской "Стали" и ФК "Львов".

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