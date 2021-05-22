Российская биатлонистка отказалась выступать в РФ и находится на просмотре в сборной Украины. Видео

21-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова находится на просмотре в украинской команде "А", сообщает tribuna.com. Спортсменка вместе с основной сборной Украины проводит тренировочный сбор в Сянках (Карпаты).

Лучшим результатом Сидоровой на международных стартах является 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне 2019/2020. На взрослых Кубке IBU и Кубке мира у Дарьи опыта нет.

Она попала в видео, опубликованное президентом федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

Как сообщал OBOZREVATEL, как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году три российские биатлонистки — Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко — сменили спортивное гражданство.

В феврале 20-летняя уроженка Хабаровска Бех сделала для Украины золотой дубль на юниорском чемпионате мира по биатлону.